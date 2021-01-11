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«Валенсия» планирует усилиться полузащитником «Шальке»

11 Января 2021, 20:16,

Global Look Press

Полузащитник «Шальке» Омар Маскарель близок к возвращению в Испанию.

Как сообщает Sky Sport, футболистом интересуется «Валенсия». Сам Маскарель хотел бы перейти в испанский клуб. Переговоры между сторонами ещё не завершены. Отмечается, что «Валенсия» имеет деньги для покупки Маскареля и хочет как можно быстрее приобрести опорного полузащитника.

Маскарель восемь лет принадлежал мадридскому «Реалу».

27-летний испанец сыграл тринадцать матчей за «Шальке» в нынешнем сезоне чемпионате Германии и отметился одной голевой передачей. Трансферная стоимость Маскареля оценивается в десять миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Валенсия, Шальке 04, Трансферы футбола - зима 2021, Омар Маскарель
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