«Валенсия» планирует усилиться полузащитником «Шальке»

Полузащитник «Шальке» Омар Маскарель близок к возвращению в Испанию.

Как сообщает Sky Sport, футболистом интересуется «Валенсия». Сам Маскарель хотел бы перейти в испанский клуб. Переговоры между сторонами ещё не завершены. Отмечается, что «Валенсия» имеет деньги для покупки Маскареля и хочет как можно быстрее приобрести опорного полузащитника.

Маскарель восемь лет принадлежал мадридскому «Реалу».

27-летний испанец сыграл тринадцать матчей за «Шальке» в нынешнем сезоне чемпионате Германии и отметился одной голевой передачей. Трансферная стоимость Маскареля оценивается в десять миллионов евро.