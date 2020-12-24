Дост перешёл из «Айнтрахта» в «Брюгге»

Нападающий «Айнтрахта» Бас Дост продолжит карьеру в Бельгии.

Голландский футболист подписал контракт с «Брюгге». Об уходе Доста высказался спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич.

«Всем известно, что пандемия поставила большинство клубов в тяжелое положение. «Брюгге» пошёл на всё, чтобы подписать Доста, для нас трансфер получился очень выгодным. Конечно, мы провели сделку, учитывая и позицию самого игрока. Желаем всего наилучшего Басу в «Брюгге», - цитирует Бобича пресс-служба «Айнтрахта».

Дост принял участие в тринадцати матчах «Айнтрахта» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал три голевые передачи.