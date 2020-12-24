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Дост перешёл из «Айнтрахта» в «Брюгге»

24 Декабря 2020, 20:34,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий «Айнтрахта» Бас Дост продолжит карьеру в Бельгии.

Голландский футболист подписал контракт с «Брюгге». Об уходе Доста высказался спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич.

«Всем известно, что пандемия поставила большинство клубов в тяжелое положение. «Брюгге» пошёл на всё, чтобы подписать Доста, для нас трансфер получился очень выгодным. Конечно, мы провели сделку, учитывая и позицию самого игрока. Желаем всего наилучшего Басу в «Брюгге», - цитирует Бобича пресс-служба «Айнтрахта».

Дост принял участие в тринадцати матчах «Айнтрахта» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Айнтрахт Франкфурт, Брюгге, Бас Дост
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