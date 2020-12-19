Розе – о плевке Тюрама: «Я бы хотел извиниться от лица всего клуба, Маркус потерял контроль над собой»

Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал красную карточку Маркуса Тюрама в матче с «Хоффенхаймом» (1:2). Нападающий был удален за плевок в лицо защитнику «Хоффенхайма» Штефану Поше.

«Я бы хотел извиниться от лица всего клуба. Таким вещам не место на футбольном поле. Это выходит за все рамки. Маркус потерял контроль над собой.

Я ещё не видел его, но, конечно, планирую поговорить с Маркусом. Он подвёл товарищей по команде. Я должен сказать, что Тюрам на самом деле отличный парень. Он из прекрасной хорошей семьи, правильно воспитан и имеет хорошие манеры», - цитирует Розе Welt.