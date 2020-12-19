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Розе – о плевке Тюрама: «Я бы хотел извиниться от лица всего клуба, Маркус потерял контроль над собой»

19 Декабря 2020, 22:38,


Главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал красную карточку Маркуса Тюрама в матче с «Хоффенхаймом» (1:2). Нападающий был удален за плевок в лицо защитнику «Хоффенхайма» Штефану Поше.

«Я бы хотел извиниться от лица всего клуба. Таким вещам не место на футбольном поле. Это выходит за все рамки. Маркус потерял контроль над собой.

Я ещё не видел его, но, конечно, планирую поговорить с Маркусом. Он подвёл товарищей по команде. Я должен сказать, что Тюрам на самом деле отличный парень. Он из прекрасной хорошей семьи, правильно воспитан и имеет хорошие манеры», - цитирует Розе Welt.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Мёнхенгладбах, Маркус Тюрам, Марко Розе
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Комментарии (1)
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Кар Карыч
19 Декабря 2020, 22:53

Он прекрасно воспитан, но обезьянье прошлое даёт о себе знать! Хе-хе...

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