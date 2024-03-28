Фернандо Торрес: «Салах – один из лучших в истории «Ливерпуля»

«Вы все видите, чего Салах смог добиться в «Ливерпуле». Для меня это один из лучших футболистов за последние десять лет. Мохамед является одним из моих любимых игроков. Я был рад, когда он подписал новый контракт. Салах уже один из лучших в истории клуба, но ему еще предстоит многое сделать», - передает слова Фернандо пресс-служба «Ливерпуля».