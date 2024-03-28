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Фернандо Торрес: «Салах – один из лучших в истории «Ливерпуля»

28 Марта 2024 • 09:00 Комментировать

Известный в прошлом испанский нападающий Фернандо Торрес, поигравший за лондонский «Челси» и «Ливерпуль», поделился мнением о форварде мерсисайдцев Мохамеде Салахе.

«Вы все видите, чего Салах смог добиться в «Ливерпуле». Для меня это один из лучших футболистов за последние десять лет. Мохамед является одним из моих любимых игроков. Я был рад, когда он подписал новый контракт. Салах уже один из лучших в истории клуба, но ему еще предстоит многое сделать», - передает слова Фернандо пресс-служба «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 22 поединках Премьер-лиги. Нападающий забил 15 голов и сделал девять результативных передач.

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Сегодня, 28 Марта
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