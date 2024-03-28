​Ришарлисон: «После чемпионата мира я впал в глубокую депрессию»

Сборная Бразилии считалась одним из фаворитов прошедшего в конце 2022 года чемпионата мира в Катаре, но она потерпела неудачу в четвертьфинале и выбыла из турнира досрочно. Вылет произвел тягостное впечатление на всех игроков бразильской команды - и особенно на некоторых. Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон признался, что впал в глубокую депрессию в связи с этими событиями:

- После чемпионата мира у меня была глубокая депрессия. Это было очень сложно. Я не хотел тренироваться, - цитирует слова игрока Derbyderbyderby.it.

Бразильцы пять раз становились чемпионами мира - это рекорд.