Экс-футболист «Ливерпуля»: «Трента можно продать в «Реал» за 70-80 млн евро»

Экс-игрок «Ливерпуля» Стив Никол высказался о потенциальном трансфере защитника Трента Александера-Арнольда в мадридский «Реал».
«Я считаю Трента плохим защитником. Если мадридцы предложат за него 70-80 миллионов евро, то есть смысл в продаже. В команде есть Конор Брэдли, который способен играть не хуже Александера-Арнольда», - передает слова Стива Daily Mail.
Срок действующего контракта Трента с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов. В текущем сезоне защитник провел 29 поединков, в которых отметился двумя голами и десятью ассистами.
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