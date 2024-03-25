Двум клубам АПЛ интересен хавбек «Барселоны» Лопес

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес хорошо показывает себя в нынешнем сезоне. Между тем, интерес к 20-летнему футболисту проявляют два клуба Премьер-лиги, причём не самые статусные. Как сообщает испанское издание Sport, речь идёт об «Астон Вилле» и «Эвертоне».

Впрочем, отмечает источник, шансы этих клубов провернуть трансфер Лопеса являются минимальными. Фермин сосредоточен на «Барселоне» и не думает о смене клубной прописки.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фермина Лопеса в 15 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 молодой хавбек провёл 31 матч, в которых забил шесть голов и отдал один голевой пас.