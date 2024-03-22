Луис Энрике высказался о Гвардиоле

«Я считаю Гвардиолу своим другом. Хосеп воплощает в реальность идеи, которые никому больше не приходят в голову. Он обладает лидерскими качествами и неиссякаемой энергией. Это самый титулованный тренер в нашу эпоху. Его победы говорят сами за себя. Мне бы хотелось, чтобы меня тренировал такой специалист», - цитирует испанского наставника Mundo Deportivo.