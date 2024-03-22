Луис Энрике высказался о Гвардиоле

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказал мнение о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«Я считаю Гвардиолу своим другом. Хосеп воплощает в реальность идеи, которые никому больше не приходят в голову. Он обладает лидерскими качествами и неиссякаемой энергией. Это самый титулованный тренер в нашу эпоху. Его победы говорят сами за себя. Мне бы хотелось, чтобы меня тренировал такой специалист», - цитирует испанского наставника Mundo Deportivo.
Напомним, что Гвардиола занимает пост главного тренера «горожан» с июля 2016 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025-го.
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