Известна позиция игроков «Манчестер Юнайтед» по Гринвуду

В начале 2023 года с нападающего Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в сексуальном насилии. Впрочем, «Манчестер Юнайтед» не стал восстанавливать игрока в первой команде после скандала, и летом Гринвуд отправился в аренду в «Хетафе».

Как сообщает The Sun, ссылаясь на свой источник, игроки «Манчестер Юнайтед» будут не против возвращения Гринвуда в команду.

«Его партнёры были бы не против его возвращения. Они знают предысторию и понимают, что возвращение Гринвуда вызовет споры. Их решение – футбольное, чистое и простое. «Манчестер Юнайтед» имеет проблемы с забиванием голов, а игроки видят, как Мэйсон забивает и помогает забивать каждую неделю», - сообщил источник.

В сезоне 2023/2024 Гринвуд провёл за «Хетафе» 27 матчей. В них 22-летний нападающий забил восемь голов и отдал пять голевых передач на партнёров.