Макаллистер вынес вердикт по скандальному эпизоду в матче с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер высказался об эпизоде в концовке матча 28-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». В добавленное время Жереми Доку попал ногой в грудь аргентинцу, но судья не назначил пенальти.

«Я считаю, что это чистый пенальти. И не только я один так думаю. Мне больше нечего сказать по этому моменту. Судья хорошо работал на протяжении всего матча, но в конце допустил ошибку», - передает слова аргентинского хавбека портал Goal.com.

Матч состоялся на стадионе «Энфилд» и завершился вничью со счетом 1:1. После этой встречи «Ливерпуль» занимает второе место, а «Манчестер Сити» - третье.