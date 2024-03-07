​Зинченко интересен «Баварии» и ещё одному клубу

Левый защитник «Арсенала» Александр Зинченко находится на радарах нескольких клубов. Как сообщает FootballTransfers, к Зинченко присматриваются «Бавария» и «Ньюкасл».

Отмечается, что мюнхенцам нужен новый левый защитник, поскольку Альфонсо Дэвис наверняка ближайшим летом перейдёт в «Реал». Зинченко может стать тем, кого подпишет гранд Бундеслиги.

«Арсенал» будет запрашивать за 27-летнего Зинченко 45 миллионов евро.

Стоит сказать, что Зинченко способен играть не только слева в обороне. В национальной сборной Украины футболист выступает в центре полузащиты.