«Арсенал» готов потратить 150 миллионов на двух игроков атаки

Лондонский «Арсенал» начал планировать летнюю трансферную кампанию. Как стало известно британским журналистам, в сфере интересов «канониров» находятся два игрока. Речь идет о форварде «Брентфорда» Айвене Тони и полузащитнике «Вулверхэмптона» Педру Нету.

На приобретение этих футболистов руководство столичного клуба готово потратить около 150 миллионов фунтов. Кроме того, в списке потенциальных новичков «Арсенала» фигурирует кандидатура полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди.

После 25 туров чемпионата Англии «канониры» набрали 55 баллов и располагаются на втором месте в турнирной таблице.