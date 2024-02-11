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​Магуайр: «Мактоминай - отличный завершитель атак»

11 Февраля 2024 • 23:39 Комментировать

В Англии проходят матчи двадцать четвертого тура АПЛ, «Астон Вилла» проиграла в домашнем поединке «Манчестер Юнайтед». Защитник «Манчестер Юнайтед» Гаррри Магуайр прокомментировал итоги матча и похвалил своего коллегу по команде Скотта Мактоминая. Именно он принес победу подопечным Эрика тен Хага:

- Мактоминай - отличный завершитель атак. Также он универсален, может играть на разных позициях. Он оказал большое влияние на эту игру, и, я надеюсь, будет оказывать и в будущем, - цитирует слова Магуайра BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» предстоит сыграть с «Лутон Таун».


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Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Скотт Мактоминай ещё теги
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