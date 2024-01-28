Полузащитник «Ливерпуля» Джонс: Мы уважаем решение Клоппа

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс высказался о том, что главный тренером Юрген Клопп покинет стан «мерсисайдцев» по окончании нынешнего сезона спустя девять лет работы в клубе.

Игрок отметил, что у команды есть цели, и они не изменились несмотря на решение наставника.

«Это печально для всего клуба, но он мужчина, и мы уважаем это.

Будет ли уход Клоппа дополнительной мотивацией? Определенно», - цитирует Джонса BBC.

Сегодня, 28 января «Ливерпуль» на своём поле одержал уверенную победу над «Новричем» с разгромным счётом 5:2 в матче 1/16 финала Кубка Англии. Также команда занимает первое место в турнирной таблице группы АПЛ.