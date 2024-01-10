​«Севилья» ведёт переговоры по хавбеку «Манчестер Юнайтед»

«Севилья» ведёт переговорный процесс по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Ханнибалу Межбри. Об этом рассказывает Sky Sports.

Отмечается, что «Севилья» хочет арендовать 20-летнего футболиста у «красных дьяволов» на остаток сезона 2023/2025.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг говорил о том, что контракт с Ханнибалом был продлён на один год – до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 12 миллионов евро.

Стоит сказать, что «Севилья» сейчас занимает лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.