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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Неудачники из Шеффилда: три команды замыкают таблицы своих дивизионов

30 Октября 2023 • 14:35 Комментировать (1)

Команды из Шеффилда сезон 2023/2024 пока что проваливают. «Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги, «Шеффилд Уэнсдей» - турнирную таблицу Чемпионшипа, а «Шеффилд» - турнирную таблицу своей зоны Северной футбольной лиги (восьмой по рангу дивизион).

Если говорить о «Шеффилд Юнайтед», то в этом сезоне Премьер-лиги команда смогла набрать только один зачётный балл в десяти прошедших турах. Ближайший матч «клинки» проведут 4 ноября – против «Вулверхэмптона» на своём поле.

«Шеффилд Уэнсдей» в Чемпионшипе набрать шесть очков в 14 матчах (одна победа и три ничьи). «Шеффилд» в 11 матчах восьмого дивизиона раздобыл 10 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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ингерман
30 Октября 2023 в 15:34
ай шеффилд - самый старый клуб в мире.. хе..
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