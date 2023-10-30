​Неудачники из Шеффилда: три команды замыкают таблицы своих дивизионов

Команды из Шеффилда сезон 2023/2024 пока что проваливают. «Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги, «Шеффилд Уэнсдей» - турнирную таблицу Чемпионшипа, а «Шеффилд» - турнирную таблицу своей зоны Северной футбольной лиги (восьмой по рангу дивизион).

Если говорить о «Шеффилд Юнайтед», то в этом сезоне Премьер-лиги команда смогла набрать только один зачётный балл в десяти прошедших турах. Ближайший матч «клинки» проведут 4 ноября – против «Вулверхэмптона» на своём поле.

«Шеффилд Уэнсдей» в Чемпионшипе набрать шесть очков в 14 матчах (одна победа и три ничьи). «Шеффилд» в 11 матчах восьмого дивизиона раздобыл 10 баллов.