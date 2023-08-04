​Диего Коста: «Сделал много ошибок, но не всегда по своей вине»

Испано-бразильский нападающий Диего Коста согласен с тем, что его карьера прошла достаточно бурно, в ней было немало ошибок - но он уверяет, что далеко не все ошибки случились по его вине. В последнее время Коста выступал в составе английского «Вулверхэмптона», но лучшие годы своей карьеры он отдал мадридскому «Атлетико» и лондонскому «Челси».

- В моей карьере было немало ошибок, но не всегда по моей вине. Например, уход из «Челси» из-за конфликта с Антонио Конте. Другая ошибка - расставание с мадридским «Атлетико». Я проходил через сложный личный момент в тот момент, а Диего Симеоне не понял меня, - цитирует слова Косты итальянское новостное агентство ITASportPress.