Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Забитцер: «Я запомнил много приятных вещей за свой период в «Манчестер Юнайтед»

28 Июля 2023 • 13:16 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер поделился воспоминаниями об игре за «Манчестер Юнайтед». Напомним, во второй половине прошлого сезона австриец защищал цвета «красных дьяволов» на правах аренды из «Баварии».

«Я запомнил много приятных вещей за свой период в «Манчестер Юнайтед». Я был очень рад играть за клуб таких масштабов. На моём лице каждый день была улыбка. У меня было игровое время, я нашёл своё ритм и обрёл уверенность. Я показал хороший футбол в этом клубе, и это было важно, учитывая, что во мне многие сомневались», – цитирует Забитцера Utd Plug.

В «Манчестер Юнайтед» Забитцер выиграл Кубок лиги, а также дошёл с клубом до финала Кубка Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Марсель Забитцер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
13:16 · Англия. Премьер-лига
Забитцер: «Я запомнил много приятных вещей за свой период в «Манчестер Юнайтед»
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» близок к продаже полузащитника
12:48 · Англия. Премьер-лига
Данк: «Мы хотим, чтобы Кайседо остался, но такое происходит в клубе не в первый раз»
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» близок к согласованию контракта с Хадсоном-Одои, клуб уверен в трансфере
11:55 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов Серии А хотят подписать защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра 3
11:47 · Англия. Премьер-лига
Почеттино не нужен новый вратарь, его устраивает Кепа
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продать Галлахера минимум за 58 миллионов евро
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» пока не делал предложений по Олисе
09:36 · Англия. Чемпионшип
Кастань попросил «Лестер» продать его, в игроке заинтересован итальянский топ-клуб
08:38 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта причина срыва трансфера Санчеса в «Спартак»
08:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал «Барселоне» стоимость Канселу
07:57 · Россия. Премьер-лига
Агентство Санчеса подтвердило срыв трансфера в «Спартак»
07:51 · Англия. Премьер-лига
Лукас Моура близок к трансферу в Мексику
07:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» повесил ценник на Хадсона-Одои
02:40 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «Манчестер Сити» будет труднее побеждать в новом сезоне»
Все новости
Рекомендуем