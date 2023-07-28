Забитцер: «Я запомнил много приятных вещей за свой период в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер поделился воспоминаниями об игре за «Манчестер Юнайтед». Напомним, во второй половине прошлого сезона австриец защищал цвета «красных дьяволов» на правах аренды из «Баварии».

«Я запомнил много приятных вещей за свой период в «Манчестер Юнайтед». Я был очень рад играть за клуб таких масштабов. На моём лице каждый день была улыбка. У меня было игровое время, я нашёл своё ритм и обрёл уверенность. Я показал хороший футбол в этом клубе, и это было важно, учитывая, что во мне многие сомневались», – цитирует Забитцера Utd Plug.

В «Манчестер Юнайтед» Забитцер выиграл Кубок лиги, а также дошёл с клубом до финала Кубка Англии.