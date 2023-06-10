​Бэйл объяснил, почему Мбаппе лучше Холанна

Бывший футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл ответил на вопрос, кто лучше – Килиан Мбаппе из «ПСЖ» или Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити».

«Мбаппе. Холанн – отличный футболист и отличный бомбардир, но Мбаппе способен тащить на себе команду», - сказал Бэйл в беседе с Рио Фердинандом. Видео было опубликовано на канале FIVE в YouTube.

Напомним, что сам Гарет Бэйл уже завершил карьеру. Валлиец повесил бутсы на гвоздь очень рано – сейчас ему 33 года. По ходу своей карьеры Бэйл поиграл за «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал» и «Лос-Анджелес».