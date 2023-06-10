​«Аль-Хиляль» не делал предложения Салаху

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» не делал предложения звёздному нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Об этом в социальных сетях написал журналист Руди Галетти.

«Несмотря на слухи, «Аль-Хиляль» не делал никакого предложения Салаху», - написал Галетти.

Журналист напоминает, что действующий контракта Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до средины 2025 года.

В сезоне 2022/2023 Салах провёл за «Ливерпуль» 51 матч. В них 30-летний египтянин записал на свой счёт 30 голов и 16 результативных передач на партнёров.

Добавим, что портал transfermarkt оценивают Мохамеда Салаха в 70 миллионов евро.