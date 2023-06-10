«Астон Вилла» посредством своего официального сайта сообщила о достижении договорённости с Юри Тилемансом. 26-летний бельгийский полузащитник станет игроком бирмингемского клуба 1 июля.

Как известно, «Астон Вилле» Тилеманс достанется бесплатно. В последний день июня у бельгийца истекает срок трудового соглашения с «Лестером».

«Вилланы» в своём пресс-релизе не указывают срок, на который будет рассчитан контракт Тилеманса с клубом.

В сезоне 2022/2023 Юри Тилеманс провёл за «Лестер» 37 матчей. В них полузащитник забил четыре гола и отдал два голевых паса на партнёров.