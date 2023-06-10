Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Астон Вилла» объявила о переходе Тилеманса официально

10 Июня 2023 • 20:41 Комментировать

«Астон Вилла» посредством своего официального сайта сообщила о достижении договорённости с Юри Тилемансом. 26-летний бельгийский полузащитник станет игроком бирмингемского клуба 1 июля.

Как известно, «Астон Вилле» Тилеманс достанется бесплатно. В последний день июня у бельгийца истекает срок трудового соглашения с «Лестером».

«Вилланы» в своём пресс-релизе не указывают срок, на который будет рассчитан контракт Тилеманса с клубом.

В сезоне 2022/2023 Юри Тилеманс провёл за «Лестер» 37 матчей. В них полузащитник забил четыре гола и отдал два голевых паса на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Юри Тилеманс Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
21:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» определился с новой приоритетной трансферной целью в полузащиту
21:40 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Хиляль» не делал предложения Салаху
21:21 · Англия. Премьер-лига
​Клуб из Лондона может купить у «Манчестер Юнайтед» Санчо – известна сумма
21:11 · Англия. Премьер-лига
«Милан» претендует на молодого футболиста «Челси»
20:47 · Англия. Премьер-лига
​Окслейд-Чемберлен перейдёт в «Астон Виллу»
20:41 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» объявила о переходе Тилеманса официально
20:27 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ изучает возможность подписание Кьезы слухи
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может стать вторым английским клубом в истории, сделавшим требл
19:46 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс присоединится к «Астон Вилле» слухи
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Большинство игроков «Манчестер Юнайтед» готовы принять Гринвуда
18:22 · Англия. Премьер-лига
​Салиба отказался от перехода в «Реал» слухи
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Канселу может оказаться в клубе из Лондона – переговоры идут позитивно
17:21 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» теряют надежды на трансфер Кейна 1
17:11 · Англия. Премьер-лига
​Тикнизян интересен испанскому клубу из Лиги чемпионов
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выкупит Ленгле у «Барселоны» — известна сумма сделки слухи
Все новости
Рекомендуем