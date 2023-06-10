Сразу несколько источников сообщают о том, что защитник Вильям Салиба согласовал новый трудовой договор с «Арсеналом». По данным Talksport, интерес к 22-летнему французу проявлял «Реал», но игрок предпочёл остаться в лондонском клубе.

Всего за «Арсенал» Салиба провёл 33 официальных матча. В них француз забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра.

Напомним, что «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Англии в сезоне 2022/2023. Команда Микеля Артеты получила билет в групповой этап Лиги чемпионов. Там «канониры» выступят впервые с сезона 2016/2017.