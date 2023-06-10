​Канселу может оказаться в клубе из Лондона – переговоры идут позитивно

Жоау Канселу может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Как сообщает Football Transfers, переговоры между «канонирами» и «Манчестер Сити» продвигаются позитивно.

«Манчестер Сити» хотел бы получить за 29-летнего Канселу около 45 миллионов фунтов (почти 53 миллиона евро). «Арсенал» же готовится сделать предложение в 35 миллионов фунтов (почти 41 миллион евро). Есть вероятность, что «канониры» и «горожане» всё-таки найдут точку соприкосновения.

Напомним, что вторую часть сезона 2022/2023 Канселу провёл в аренде в «Баварии». Сообщалось, что у португальца испортились отношения с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.