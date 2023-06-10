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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ нацелился на Беговича

10 Июня 2023 • 02:23 Комментировать
Ковентри
1:1
Лутон Таун
окончен после пенальти

Голкипер Асмир Бегович может вновь трудоустроиться в Английской премьер-лиге.

Босниец выступал за множество английских клубов, последним из которых стал «Эвертон» – ряды «ирисок» 35-летний игрок покинет в качестве свободного агента. Как стало известно Sky Sports, с представителями Беговича уже связался «Лутон Таун», добывший путёвку в Премьер-лигу благодаря победе в плей-офф Чемпионшипа. «Шляпники» планируют усилить вратарскую линию, и опытный экс-футболист «Челси», «Борнмута» и «Стока» – одна из их целей.

В прошедшем сезоне Асмир Бегович лишь однажды появился на поле в матче АПЛ за «Эвертон».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Асмир Бегович Лутон Таун трансферы футбола - лето 2023
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