Клуб АПЛ нацелился на Беговича

Голкипер Асмир Бегович может вновь трудоустроиться в Английской премьер-лиге.

Босниец выступал за множество английских клубов, последним из которых стал «Эвертон» – ряды «ирисок» 35-летний игрок покинет в качестве свободного агента. Как стало известно Sky Sports, с представителями Беговича уже связался «Лутон Таун», добывший путёвку в Премьер-лигу благодаря победе в плей-офф Чемпионшипа. «Шляпники» планируют усилить вратарскую линию, и опытный экс-футболист «Челси», «Борнмута» и «Стока» – одна из их целей.

В прошедшем сезоне Асмир Бегович лишь однажды появился на поле в матче АПЛ за «Эвертон».