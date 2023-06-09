Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» активно интересуется Кимом Мин Джэ с октября прошлого года и продолжает считать его своей приоритетной целью. Романо добавляет, что клуб находится в контакте с агентами игрока. Возможность активировать сумму отступных появится в июле.

«Ньюкасл» также заинтересован в приобретении защитника. «Красные дьяволы» также следят за французским рынком в поисках альтернативных вариантов.

В минувшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей в составе «Наполи». Он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.