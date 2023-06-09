​Президент «ПСЖ» помогает шейху купить «Манчестер Юнайтед»

Шейх Джасим пытается приобрести «Манчестер Юнайтед». Как стало известно журналистам The Athletic, активную роль в переговорном процессе играет президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи.

Ранее в прессе появилась информация о том, что шейх Джасим сделал финальное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед» и установил дедлайн – до пятницы. При этом есть сообщения о том, что после этого срока интерес представителя Катара к гранду Премьер-лиги не иссякнет.

«Манчестер Юнайтед» занял третье место в чемпионате Англии сезона 2022/2023. Также команда Эрика тен Хага смогла выиграть Кубок английской лиги.