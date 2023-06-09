Холанн назвал своего самого сложного оппонента в этом сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн назвал самого сложного соперника, с которым ему пришлось сыграть в этом сезоне. Выбор норвежца пал на центрального защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

«С самым сложным оппонентом я встретился на «Энфилде», это был Виргил ван Дейк. Я всегда говорил это, он очень хорош. Мне он очень нравится. Виргил очень умён, быстр и превосходно играет в воздухе», – заявил Холанн в беседе с BT Sport.

Напомним, Эрлинг установил рекорд по забитым голам за один розыгрыш Английской премьер-лиги в своём дебютном сезоне. Норвежец настрелял 36 голов в чемпионате и превзошёл достижение Мохамеда Салаха.