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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн назвал своего самого сложного оппонента в этом сезоне

09 Июня 2023 • 11:08 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн назвал самого сложного соперника, с которым ему пришлось сыграть в этом сезоне. Выбор норвежца пал на центрального защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

«С самым сложным оппонентом я встретился на «Энфилде», это был Виргил ван Дейк. Я всегда говорил это, он очень хорош. Мне он очень нравится. Виргил очень умён, быстр и превосходно играет в воздухе», – заявил Холанн в беседе с BT Sport.

Напомним, Эрлинг установил рекорд по забитым голам за один розыгрыш Английской премьер-лиги в своём дебютном сезоне. Норвежец настрелял 36 голов в чемпионате и превзошёл достижение Мохамеда Салаха.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Виргил Ван Дейк Эрлинг Холанн
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