Летние трансферные бомбы: Идём на Восток

Ведущие европейские чемпионаты завершены, чемпионы определены. Осталось только определить главного клубного чемпиона: «Манчестер Сити» или «Интер» имеют шансы на победу в Лиге чемпионов. Однако это не мешает остальным клубам вести трансферную политику. Новости о возможном противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду, похоже, не оправдались. Аргентинец едет в Америку. Однако целый букет звёзд едет на Восток. Сетевое издание «Евро-Футбол».Ру подскажет, что смотреть в новом сезоне?

Бензема

Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема перешёл в стан чемпиона Саудовской Аравии клуб «Аль-Иттихад». 35-летнего француза всячески пытались удержать в «Реале», но серебряный призёр чемпионата мира – 2022 понимает, что уже зимой интерес к нему может пропасть. Да, за спиной у Бензема 14 сезонов в «Реале», но 200 млн евро в год он не получал никогда. А здесь деньги можно положить сразу в карман, да ещё и в течение трёх лет, пока будет действовать контракт. Осудите рекордсмена мадридского клуба по количеству голевых передач (165) и второго в списке бомбардиров (354 гола)? Вряд ли. Бензема сделал свой выбор.

Канте

Тем более что «Аль-Иттихад», не имевший звёзд мировой величины до завоевания первого чемпионского титула в своей истории, собирает неплохой состав. Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту получает в своё распоряжение чемпиона мира 2018 года Н’Голо Канте. Игрок лондонского «Челси» в прошедшем сезоне провёл только девять матчей во всех турнирах. Причиной такому выступлению стало обилие травм, которые получил француз. Очевидно, что 32-летнему Канте предложение «Аль-Иттихада» (100 млн евро в год) также на руку. Сделают ли чемпионы Саудовской Аравии хет-трик из звёзд?

Кого ждём ещё?

Анхель Ди Мария объявил, что уходит из «Ювентуса». Новоиспечённый чемпион мира может последовать за своим лидером Лионелем Месси в США, став игроком «Интер Майами». Одновременно с ним завершается срок аренды и у Паредеса, который, согласно инсайдерской информации, возвращается в «ПСЖ». Но, может, они с Ди Марией «махнут» на Восток? Вполне актуальный вариант, правда, маловероятный. Паредес наверняка пригодится «ПСЖ», а Ди Марию активно сватают в «Бенфику». Всё-таки в Саудовской Аравии достаточно сложно построить быт, поэтому игроки соглашаются на переезд в эту страну только при очень «лакомых» предложениях.

Эден Азар к своим 32-м годам успел дважды выиграть чемпионат Англии, Испании, стать чемпионом Франции и выиграть Лигу чемпионов в составе «Реала». Однако в роли игрока «сливочных» у бельгийца не пошло. В каждом из четырёх сезонов Азар играл всё меньше, забив за время в Мадриде только семь мячей в 76 встречах. И это суперзвезда футбола? Неудивительно, что Эден и «Реал» разорвали контракт по соглашению сторон. Выбор у Азара между США и Саудовской Аравией. Букмекеры склоняются в сторону последней. Однако сам бельгиец может запросто «повесить бутсы на гвоздь» и сменить поле деятельности.

Бензема, Канте, Криштиану Роналду… Чемпионат Саудовской Аравии уже собирает звёзд мирового масштаба, хотя лето только началось. Похоже, что права на телетрансляции в новом сезоне значительно повысятся в цене. Может, даже стоит ожидать появления звёзд мирового футбола на нашем телевидении? Почему бы и нет, тем более что АПЛ пока вряд ли стоит ждать.

Константин Лицин