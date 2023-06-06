Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Le10sport, в лондонском клубе решили сделать ставку на звездного вингера. Отмечается, что боссы «синих» уже связались с представителями «ПСЖ» и начали переговорный процесс по возможному переходу Неймара. Ранее сообщалось, что другой английский клуб — «Манчестер Юнайтед» хочет видеть в своем составе бразильца.

Напомним, 31-летний Неймар выступает за парижскую команду с 2017 года. В прошлом сезоне футболист провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 17 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.