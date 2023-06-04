Гюндоган - самый возрастной автор дубля в финале Кубка Англии с 1958 года

«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, обыграв в финальном матче «Манчестер Юнайтед». Успех принесли два мяча немецкого полузащитника Илкая Гюндогана, который, с большой долей вероятности, покинет клуб - интерес к нему есть как в Италии, так и в Испании.

Капитан «Манчестер Сити» забил два мяча в возрасте 32 лет 222 дней - и он стал самым возрастным автором дубля в финале соревнования с 1958 года, когда Нэт Лофтхаус из «Болтона» забил два мяча в ворота все того же «Манчестер Юнайтед» (это случилось через несколько месяцев после авиакатастрофы в Мюнхене, унесшей жизни восьмерых игроков «МЮ») в возрасте 32 лет 249 дней и принес своей команде победу.