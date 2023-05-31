«Тоттенхэм» выбрал тренера и готовится к переговорам

«Тоттенхэм» продолжает работать над поиском нового главного тренера для команды. Судя по всему, лондонцы остановились на кандидатуре Анге Постекоглу. 57-летний австралиец в настоящий момент хорошо показывает себя у руля «Селтика».

Как сообщает на своих страницах Evening Standard, «Тоттенхэм» начнёт переговоры с Постекоглу после финала Кубка Шотландии. В нём «Селтик» сыграет против «Инвернесса» в субботу, 3 июня.

Анге Постекоглу тренирует «Селтик» с лета 2021 года. С тех пор команда провела 112 официальных матчей, в которых показала такие результаты: 82 победы, 12 ничьих и 18 поражений.