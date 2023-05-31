«Милан» договорился с хавбеком «Челси»

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик стал ближе к трансферу из «Челси» в «Милан». Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, «россонери» уже согласовали с 27-летним футболистом условия личного контракта.

Теперь «Милан» будет пытаться как можно скорее достичь договорённости с «Челси». Лондонский клуб хочет выручить за Лофтуса-Чика более 20 миллионов евро. Миланцы начнут переговоры с предложения в 15 миллионов евро + бонусы.

Рубен Лофтус-Чик является воспитанником «Челси». Пока что он не выступал за пределами родной Англии. В сезоне 2022/2023 Лофтус-Чик провёл 33 матча, в которых отдал два голевых паса.