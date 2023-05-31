Агент Райи: «Если «Брентфорд» не снизит цену на клиента, он уйдёт через год свободным агентом»

Хауме Мунелл, агент вратаря «Брентфорда» Давида Райи, дал понять руководству лондонского клуба о планах своего клиента. Представитель испанца призвал «пчёл» снизить требуемую сумму компенсации за голкипера. Отметим, что «Брентфорд» требует за Райю в районе 55 миллионов евро. Это при том, что у игрока через год заканчивается контракт.

«Если «Брентфорд» не снизит цену на моего клиента этим летом, он уйдёт через год свободным агентом. Мы готовы к подобному сценарию», – цитирует агента журналист Фабрицио Романо.

«Брентфорд» уже приобрёл на замену Райе голкипера Марка Флеккена из «Фрайбурга». Давидом интересуются «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».