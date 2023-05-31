Центральный нападающий лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Англии Гарри Кейн готов перейти только в один клуб грядущим летом.

Как информирует DeadlineDayLive, звездный форвард не собирается перебираться в зарубежный клуб. Кейн намерен продолжить карьеру только в стане «красных дьяволов». Если же сделка не состоится, то Гарри отработает действующий трудовой договор со «шпорами» и в следующем году покинет клуб на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги 29-летний нападающий забил 30 голов и сделал три результативные передачи в 38 матчах.