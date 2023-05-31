Канселу ещё не попрощался с партнёрами по «Баварии», игрок может остаться

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу ещё не попрощался с партнёрами по мюнхенской «Баварии», за которую провёл вторую половину сезона на правах аренды. По информации от журналиста Керри Хау, будущее португальца до сих пор не определено.

У «Баварии» есть опция выкупа Канселу за 70 миллионов евро, но мюнхенский клуб не хочет платить такие деньги. При этом пока не исключено, что команда Томаса Тухеля попытается сбить ценник.

Напомним, Канселу помог «Баварии» выиграть Бундеслигу в конце сезона. В услугах португальца сейчас также заинтересованы такие команды, как «Барселона» и лондонский «Арсенал».