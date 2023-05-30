Тен Хаг ответил, изменилась ли игра «Манчестер Юнайтед» без Роналду

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, изменилась ли игра команды после расставания с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Если вы наблюдаете за нашими выступлениями, то сами дадите ответ на этот вопрос», - приводит слова нидерландского специалиста The Times.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, перебравшись из туринского «Ювентуса». В конце ноября 2022 года стороны досрочно разорвали соглашение.

С начала января 2023 года 38-летний нападающий выступает за саудовский «Аль-Наср». В сезоне-2022/2023 Криштиану сыграл 16 поединков в чемпионате Саудовской Аравии, забил 14 голов и отдал пять ассистов.