«Лестер» - второй побеждавший в АПЛ клуб, вылетевший из высшей лиги

Семь лет тому назад «Лестер» сенсационно выиграл чемпионат Англии, однако сейчас команда вынуждена покинуть высшую лигу, что кажется невероятным для бывшего чемпиона. Тем не менее, это не уникальный случай для английского футбола - выигравший чемпионат в 1995 году «Блэкберн» также в итоге вылетел из высшей лиги, это случилось в 2012 году, спустя семнадцать лет после триумфа.

При этом «Блэкберн» успел поиграть даже в третьей лиге с тех пор, но сейчас снова выступает в Чемпионшипе. Так что в следующем сезоне «лисы» и «дрозды» смогут напрямую оспорить звание самого падшего чемпиона английской Премьер-лиги.