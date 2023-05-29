Будущее полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса остаётся туманным. 24-летнего футболиста, которого считают одним из лучших опорников в мире прямо сейчас, слухи активно связывают с «Арсеналом». Впрочем, у Райса есть и другие варианты.

Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, с Райсом несколько дней назад связывался главный тренер «Баварии» Томас Тухель. Немец позвонил футболисту, ведь хочет видеть его в своей команде. Разговор получился «очень хорошим«, Райс и Тухель ценят друг друга.

«Бавария» планирует активизировать усилия по подписанию Райса. Сам игрок, судя по всему, не против поиграть под руководством Тухеля.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Деклана Райса в 80 миллионов евро.