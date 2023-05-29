«Астон Вилла» готова купить Харрисона у вылетевшего «Лидса»

«Астон Вилла» готова приобрести у «Лидса» полузащитника Джека Харрисона. По информации от Talksport, команда Унаи Эмери не против усилиться английским атакующим футболистом.

Напомним, «Лидс» вчера оформил вылет в Чемпионшип, что заметно упростит сделку по переходу Харрисона, который хотел бы остаться в элитном дивизионе. Напомним, Джек выступает за «павлинов» с 2018 года, когда команда ещё выступала во втором дивизионе.

Харрисон в нынешнем сезоне отметился 5 голами и 7 результативными передачами в Английской премьер-лиге. 26-летний полузащитник является воспитанником «Манчестер Сити».