«Ливерпуль» и «Барселона» сразятся за португальского полузащитника

Хавбек английского «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может продолжить карьеру в другом английском клубе, об этом рапортует Football Insider.

В услугах 26-летнего португальского полузащитника по-прежнему заинтересован «Ливерпуль». Главным конкурентом английского гранда считается каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 40 поединках, в которых отметился шестью забитыми мячами и сделал результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с «волками» рассчитано до середины следующего года.

В нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял пятое место.