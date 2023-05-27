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Артете задали вопрос об уходе Джаки

27 Мая 2023 • 08:34 Комментировать

Испанский специалист Микель Артета, который занимает пост главного тренера лондонского «Арсенала», отказался общаться с журналистами на тему ухода из клуба швейцарского полузащитника Гранита Джаки.

«Я не хочу обсуждать будущее футболистов команды. Нам нужна для начала доиграть этот сезон, а уже затем будем думать о плане на следующий сезон», - передает слова Микеля Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Джака может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Интерес к 30-летнему швейцарцу проявляет леверкузенский «Байер».

Контракт Гранита с «канонирами» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Гранит Джака
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