Артете задали вопрос об уходе Джаки

Испанский специалист Микель Артета, который занимает пост главного тренера лондонского «Арсенала», отказался общаться с журналистами на тему ухода из клуба швейцарского полузащитника Гранита Джаки.

«Я не хочу обсуждать будущее футболистов команды. Нам нужна для начала доиграть этот сезон, а уже затем будем думать о плане на следующий сезон», - передает слова Микеля Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Джака может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Интерес к 30-летнему швейцарцу проявляет леверкузенский «Байер».

Контракт Гранита с «канонирами» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.