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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» принял решение по Салаху

26 Мая 2023 • 12:45 Комментировать

Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с египетским нападающим Мохамедом Салахом, об этом сообщил в своих социальных сетях инсайдер Экрем Конур.

Согласно сведениям журналиста, мерсисайдцы готовы предложить лидеру команды новое долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до середины 2027 года. За развитием событий следят потенциальные покупатели из Европы и Саудовской Аравии.

Действующий контракт 30-летнего нападающего с «красными» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Мохамед провел 37 матчей, в которых записал на свой счет 19 забитых мячей и 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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