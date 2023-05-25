Виллиан может остаться в «Фулхэме»

Действующий контракт Виллиана с «Фулхэмом» рассчитан до конца июня. 34-летний бразильский вингер может остаться в лондонском клубе. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент идут переговоры между агентом Виллиана и руководителями «дачников».

Виллиан может подписать новый контракт с «Фулхэмом» на один сезон. Впрочем, пока что ничего не было согласовано и подписано. У опытного бразильца есть другие варианты как в Европе, так и в Саудовской Аравии.

В 29 матчах за «Фулхэм» в сезоне 2022/2023 Виллиан забил пять голов и отдал пять голевых передач.