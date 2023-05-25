Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Виллиан может остаться в «Фулхэме»

25 Мая 2023 • 19:45 Комментировать

Действующий контракт Виллиана с «Фулхэмом» рассчитан до конца июня. 34-летний бразильский вингер может остаться в лондонском клубе. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент идут переговоры между агентом Виллиана и руководителями «дачников».

Виллиан может подписать новый контракт с «Фулхэмом» на один сезон. Впрочем, пока что ничего не было согласовано и подписано. У опытного бразильца есть другие варианты как в Европе, так и в Саудовской Аравии.  

В 29 матчах за «Фулхэм» в сезоне 2022/2023 Виллиан забил пять голов и отдал пять голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Виллиан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.05.23 в 22:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси Челси
1.83 4.00 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Мая
19:45 · Англия. Премьер-лига
Виллиан может остаться в «Фулхэме»
18:28 · Англия. Премьер-лига
Хамес Родригес вспомнил, как Бенитес выгнал его из «Эвертона»
18:22 · Англия. Премьер-лига
Два гранда АПЛ поборются за Кунде из «Барселоны» 1 слухи
18:13 · Россия. Премьер-лига
Тюкавину не нравится Холанн 3
17:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» пришлось бы заплатить большие деньги за тренера Слота слухи
16:19 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» всерьёз рассматривает кандидатуру тренера «Селтика»
15:39 · Англия. Премьер-лига
Моуринью назвал единственный бывший клуб, к которому не питает чувств
15:30 · Англия. Премьер-лига
Седрик Соареш хочет остаться в «Арсенале»
15:11 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о праздновании титула АПЛ: «В 10:30 вечера я лежал в постели с женой и был измотан» 1
14:59 · Англия. Премьер-лига
Официальное объявление о переходе Джаки в «Байер» ожидается в ближайшие пару дней
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сделал предложение экс-тренеру «Ливерпуля»
14:16 · Англия. Премьер-лига
У Паредеса есть варианты в АПЛ и Ла Лиге
13:55 · Англия. Премьер-лига
Пети выбрал клуб АПЛ для Неймара
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает за Райса на 11 миллионов меньше, чем требует «Вест Хэм»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Колвилл: «Не знаю, где окажусь в следующем сезоне»
Все новости
Рекомендуем