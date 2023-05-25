14 игроков могут покинуть «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» собирается устроить масштабную перестройку состава команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты Football.London.
По данным источника, руководство «канониров» готово расстаться сразу с 14 футболистами. В список «на выход» попали следующие игроки: Гранит Джака, Томас Парти, Роб Холдинг, Эмиль Смит-Роу, Николя Пепе, Эйнсли Мейтленд-Найлз, Киран Тирни, Рис Нельсон, Чарли Патино, Фоларин Балогун, Пабло Мари, Альберт Локонга, Нуну Тавареш, Седрик Соареш.
За тур до завершения сезона Премьер-лиги «Арсенал» гарантировал себе серебряные медали.
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