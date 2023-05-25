«Барселона» и ещё три гранда претендуют на игрока «Манчестер Юнайтед»

24-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот пользуется спросом на трансферном рынке. Согласно данным журналиста Самуэля Лакхерста, в услугах португальского футболиста заинтересованы каталонская «Барселона», туринский «Ювентус», «Милан» и «Боруссия» из Дортмунда.

При этом, как отмечает источник, сам Далот в данный момент ведет переговоры с «красными дьяволами» о переподписании трудового соглашения. Срок действующего контракта рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 поединке во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.