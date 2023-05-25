Финалисты Лиги Европы нацелились на защитника «Брайтона»

Защитник «Брайтона» Джоэль Велтман может покинуть Английскую премьер-лигу и продолжить карьеру в другом европейском чемпионате. Интерес к нему проявляют «Рома» и «Севилья», об этом рапортуют журналисты Estadio Deportivo.

31-летний нидерландский футболист может достаться новому работодателю бесплатно, поскольку его контракт с «чайками» истекает по завершении нынешнего сезона. В конце июня Джоэль получит статус свободного агента.

В составе «Брайтона» Велтман выступает с июля 2020 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги защитник провел 30 поединков, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.