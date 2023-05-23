Ришарлисон высказался в поддержку Винисиуса

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон высказался в поддержку форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Во время недавнего матча против «Валенсии» бразилец подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины… Но никогда не будет сломлен тот, кто родился великим. История забывает о крысах и открывает новые горизонты для тех, кто борется со злом. Я рядом, Вини», - гласит сообщение Ришарлисона в социальных сетях.

Матч между «Валенсией» и «Реалом» прошел на стадионе «Месталья» и завершился победой «летучих мышей» со счетом 1:0.