«ПСЖ» заинтересовался защитником «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба может продолжить карьеру во французском чемпионате. Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Экрем Конур, футболист привлек внимание «ПСЖ».

Парижский гранд следит за ситуацией с контрактом Вильяма. Срок действующего договора защитника с «Арсеналом» истекает летом следующего года. Клуб хочет продлить соглашение с футболистом.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 22-летний защитник принял участие в 27 матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 2024 года, а трансферный ценник составляет 55 миллионов евро.