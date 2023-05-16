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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» выбирает из трёх нападающих

16 Мая 2023 • 12:29 Комментировать

Лондонский «Челси» занимается поиском нового центрального нападающего. Как информируют журналисты издания The Guardian, в трансферном шорт-листе «пенсионеров» находятся три форварда.

Источник сообщает, что первым выбором «Челси» является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. Кроме нигерийского бомбардира, лондонский клуб готов рассмотреть кандидатуры Лаутаро Мартинеса («Интер») и Айвена Тони («Брентфорд»).

«Челси» провально проводит нынешний сезон. После 35 матчей лондонцы занимают лишь 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче «синие» встретятся с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лаутаро Мартинес Виктор Осимхен айвен тони
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