«Челси» выбирает из трёх нападающих

Лондонский «Челси» занимается поиском нового центрального нападающего. Как информируют журналисты издания The Guardian, в трансферном шорт-листе «пенсионеров» находятся три форварда.

Источник сообщает, что первым выбором «Челси» является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. Кроме нигерийского бомбардира, лондонский клуб готов рассмотреть кандидатуры Лаутаро Мартинеса («Интер») и Айвена Тони («Брентфорд»).

«Челси» провально проводит нынешний сезон. После 35 матчей лондонцы занимают лишь 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче «синие» встретятся с «Манчестер Сити».