«Тоттенхэм» решил выкупить игрока «Ювентуса»

Шведский полузащитник Деян Кулушевски, выступающий на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм», может остаться в английском клубе на постоянной основе. Согласно данным The Sun, «шпоры» собираются выкупить игрока у туринского «Ювентуса». Это будет первый летний трансфер клуба.

Кулушевски присоединился к «Тоттенхэму» в январе прошлого года. Арендное соглашение футболиста с клубом рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 23-летний футболист принял участие в 27 поединках, в которых записал на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач.